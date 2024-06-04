Школьники побывали в гостях у спасателей поисково-спасательной станции «Серебряный Бор»

Спасатели поисково-спасательной станции «Серебряный Бор» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, расположенной в Северо-Западном округе столицы, принимали в гости третьеклассников ГБОУ «Школа №1900».
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