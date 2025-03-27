Автоэксперт Шкуматов объяснил новые правила освидетельствования на опьянение

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT оценил новые правила освидетельствования водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, которые должны вступить в силу с 1 сентября.
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