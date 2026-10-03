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Россиянка поверила аферисту из Сети и потеряла десятки миллионов рублей

Россиянка поверила аферисту из Сети и потеряла десятки миллионов рублей

Россиянка попала под влияние мошенника, с которым познакомилась в Сети. Аферист представился предпринимателем из Таиланда, обещал роскошную жизнь и Rolls-Royce в подарок, но в один момент исчез с 30 млн рублей.

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