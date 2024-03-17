Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Москвичи выбирают онлайн голосование Илья Массух, заместитель руководителя Общественного штаба по контролю за выборами в Москве, сообщил, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно справилась с всеми DDoS-атаками, произошедшими ночью.
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