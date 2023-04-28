Политика Сегодня

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Польский генерал Скшипчак: заявления об успехах ВСУ не имеют ничего общего с реальностью

Польский генерал Скшипчак: заявления об успехах ВСУ не имеют ничего общего с реальностью

Украинская армия находится в стратегическом тупике, а все заявления об успехах ВСУ на поле боя не имеют ничего общего с действительностью.

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