Новости китайского автотранспортного сектора на чистой энергии

1. Гонки на водородных автомобилях Michelin в Шанхае для CIIE Гоночный автомобиль от Michelin стоимостью 70 000 евро (82 131 доллар США) прибыл в Шанхай, чтобы стать одним из первых экспонатов 4-й Китайской международной выставки импорта в ноябре.