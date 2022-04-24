Шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России. Ранее Роскомнадзор заблокировал две его публикации о ситуации на Украине

Шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России. Согласно сервису Роскомнадзора, ранее были заблокированы две страницы сайта, где публиковалась информация о ситуации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх