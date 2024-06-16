В Перми создали беспилотник для помощи в сельском хозяйстве

Максимальная высота полета беспилотника составляет 6000 метров.Пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) заявила, что ученые университета создали беспилотник, способный детально исследовать поля и предоставлять информацию о состоянии урожая.
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