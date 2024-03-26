Новый кроссовер Changan Uni-Z поступит в продажу в конце марта

Китайская автомобильная марка Changan продолжает расширять гамму моделей с названием Uni. К уже продающимся в Китае, а также в России автомобилям Uni-K, Uni-T и Uni-V вскоре присоединится кроссовер с индексом Uni-Z.
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