Украинский боевик заявил, что в ВСУ начали приходить 17-летние добровольцы В последнее время в рядах стали появляться добровольцы, едва достигшие 17 лет.
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Украинский боевик заявил, что в ВСУ начали приходить 17-летние добровольцы В последнее время в рядах стали появляться добровольцы, едва достигшие 17 лет.
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