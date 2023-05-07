Спички - не игрушка

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Прилепин вышел на связь впервые после покушения на него и рассказал подробности взрыва

Прилепин вышел на связь впервые после покушения на него и рассказал подробности взрыва

Утром 7 мая Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. "О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей - его состояние стабильное, настроение бодрое.

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