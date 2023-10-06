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Онопко заявил, что России нужно возвращаться на международную арену

Онопко заявил, что России нужно возвращаться на международную арену

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске российских национальных команд до 17 лет на международные турниры в нейтральном статусе.

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