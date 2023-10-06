Онопко заявил, что России нужно возвращаться на международную арену

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске российских национальных команд до 17 лет на международные турниры в нейтральном статусе.
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