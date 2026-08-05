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Подорвали Владимира Ткачука

Подорвали Владимира Ткачука

Производитель дронов "Упырь" Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины.Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Комментарии
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Галина Чужая
ВераВерная
Это кто?
Неужели трудно набрать в интернете?
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Галина Чужая
Ну, вот... Побольше рассказывайте по  новостям кто где и что сделал для СВО и тогда  ещё кого-нибудь ликвидируют.  Ведь наверняка  у ВСУ есть те кто внимательно следит за нашими  каналами и интернетом.
Нет, &quot;наши&quot; СМИ &quot; &quot;думают&quot; что показав по ТВ работающее производство, они тем самым испугают террористов...Они же непросто так били по колледжу после того как &quot;наше&quot; ТВ показало сюжет с подготовкой наших операторов дронов
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1 м.
ВераВерная
Галина Чужая
Неужели трудно набрать в интернете?
Да, разработчик &quot;Упыря&quot;, был материал на МТ. Народный проект. Сам жив, в реанимации, а охранник погиб.
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1 м.