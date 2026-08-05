Подорвали Владимира Ткачука

Nikolia Vovchenko

Галина Чужая Ну, вот... Побольше рассказывайте по новостям кто где и что сделал для СВО и тогда ещё кого-нибудь ликвидируют. Ведь наверняка у ВСУ есть те кто внимательно следит за нашими каналами и интернетом.

Нет, "наши" СМИ " "думают" что показав по ТВ работающее производство, они тем самым испугают террористов...Они же непросто так били по колледжу после того как "наше" ТВ показало сюжет с подготовкой наших операторов дронов