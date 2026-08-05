Производитель дронов "Упырь" Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины.Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Подорвали Владимира Ткачука
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
ВераВерная
Это кто?
Неужели трудно набрать в интернете?
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Галина Чужая
Ну, вот... Побольше рассказывайте по новостям кто где и что сделал для СВО и тогда ещё кого-нибудь ликвидируют. Ведь наверняка у ВСУ есть те кто внимательно следит за нашими каналами и интернетом.
Нет, "наши" СМИ " "думают" что показав по ТВ работающее производство, они тем самым испугают террористов...Они же непросто так били по колледжу после того как "наше" ТВ показало сюжет с подготовкой наших операторов дронов
Ответить
1 м.
ВераВерная
Галина Чужая
Неужели трудно набрать в интернете?
Да, разработчик "Упыря", был материал на МТ. Народный проект. Сам жив, в реанимации, а охранник погиб.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии