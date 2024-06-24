Северо-Запад лидирует по выдаче льготной ипотеки от Сбера

Сбербанк сообщил о рекордных показателях выдачи льготной ипотеки на Северо-Западе России За первые пять месяцев 2024 года жители СЗФО оформили в Сбере 27,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 100,8 млрд рублей, из которых 70% пришлось на льготные программы.