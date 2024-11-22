Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании. Об этом пишет Independent. Уточняется, что 35-летняя Никита Хэнд, обвинившая Макгрегора в изнасиловании в отеле шесть лет назад, выиграла против него иск о возмещении ущерба по гражданскому делу.
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