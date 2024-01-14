Русские снайперы в зоне СВО пообещали ликвидацию казахам, выступающим за бандеровцев

Снайперы на запорожском направлении считают иностранных наёмников приоритетной целью.Снайперы различных воинских подразделений, выполняющие свою работу в зоне спецоперации, рассказали, что определили иностранцев-наёмников, участвующих в боевых действиях в рядах украинской армии, как одну из своих приоритетных целей.