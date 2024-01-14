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Русские снайперы в зоне СВО пообещали ликвидацию казахам, выступающим за бандеровцев

Русские снайперы в зоне СВО пообещали ликвидацию казахам, выступающим за бандеровцев

Снайперы на запорожском направлении считают иностранных наёмников приоритетной целью.Снайперы различных воинских подразделений, выполняющие свою работу в зоне спецоперации, рассказали, что определили иностранцев-наёмников, участвующих в боевых действиях в рядах украинской армии, как одну из своих приоритетных целей.

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