Генеральный директор Inflection AI говорит, что он закончил попытки создать модели искусственного интеллекта следующего поколения

Еще в прошлом году компания Inflection AI была настолько популярна, насколько это вообще возможно для стартапа, выпуская лучшие в своем классе модели искусственного интеллекта, которые, как она утверждала, могли превзойти технологии OpenAI, Meta и Google.
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