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Генеральный директор Inflection AI говорит, что он закончил попытки создать модели искусственного интеллекта следующего поколения

Генеральный директор Inflection AI говорит, что он закончил попытки создать модели искусственного интеллекта следующего поколения

Еще в прошлом году компания Inflection AI была настолько популярна, насколько это вообще возможно для стартапа, выпуская лучшие в своем классе модели искусственного интеллекта, которые, как она утверждала, могли превзойти технологии OpenAI, Meta и Google.

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