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Отмар Сафнауэр об «Альпин»: «Нельзя сделать 9 женщин беременными и надеяться, что ребенок родится через месяц»

Сафнауэр покидает свой пост после Гран-при Бельгии. Также «Альпин» расстается с исполнительным директором Лораном Росси, спортивным директором Аланом Пермейном и техническим директором Пэтом Фраем.

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