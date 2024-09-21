Горячую линию, связанную с эвакуацией, открыли в Тихорецком районе Кубани после падения БПЛА

Горячую линию, связанную с эвакуацией, открыли в Тихорецком районе Кубани после падения БПЛАВ Тихорецком районе Краснодарского края открыта горячая линия, связанная с эвакуацией из района, где произошло падение украинского БПЛА.
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