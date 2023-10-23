ГИБДД перекрыла трассу в Свердловской области из-за снегопада

На участке дороги Первоуральск - Шаля ограничили движение для всех видов транспорта.Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов об ограничении движения для всех видов транспорта на автодороге "Первоуральск-Шаля" с 18 по 55 км.
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