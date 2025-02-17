Подсчитан ущерб по уголовному делу замгубернатора Ростовской области

Ущерб по делу бывшего заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского составил почти 156 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.
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