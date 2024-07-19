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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Организаторы Сибирского международного марафона пригласили элитных зарубежных атлетов. В марафоне примут участие спортсмены из Кении, Эфиопии, Индии и Марокко

Организаторы Сибирского международного марафона пригласили элитных зарубежных атлетов. В марафоне примут участие спортсмены из Кении, Эфиопии, Индии и Марокко

3 августа в Омске пройдет 35-й Сибирский международный марафон 2024. Забег пройдет в статусе Кубка России по марафону.

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