Украинцы в шоке: русский беспилотник с легкостью уничтожил новейшую гаубицу

Охотясь где-то вдоль 1 200-километровой линии фронта на 39-м месяце российско-украинского конфликта, российский беспилотник засек и, как минимум, повредил, если не уничтожил нечто особенное: 2П22 “Богдана-Б” — первую полностью украинскую буксируемую гаубицу калибра 155 мм.
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