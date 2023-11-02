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Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла

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После рекордного тепла, который недавно царил в Москве, столицу ожидает изменение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в четверг жителей и гостей Москвы ожидают осадки и понижение температуры до +9 градусов.

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