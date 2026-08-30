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Царьград

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В ЖК «Одинцово-1» полуголый мужчина открыл огонь из окна многоэтажки

В ЖК «Одинцово-1» полуголый мужчина открыл огонь из окна многоэтажки

Стрельба произошла в подмосковном ЖК. Подозреваемый задержан.В подмосковном Одинцове жители микрорайона «Одинцово-1» перепугались из-за громких звуков стрельбы, доносившихся прямо из окна одной из многоэтажных новостроек.

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