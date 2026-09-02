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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов выложил фото, где жмет руку Дане Уайту: «Реальный мужик»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов опубликовал фото с президентом UFC Даной Уайтом . «Реальный мужик», – подписал фото Нурмагомедов, на котором жмет Уайту руку.

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