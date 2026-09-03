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Такой день. Новое нападение медведя на человека в Сибири и заявления Путина на ВЭФ

Такой день. Новое нападение медведя на человека в Сибири и заявления Путина на ВЭФ

О главных событиях на Алтае за 3 сентября Тела двух женщин со следами нападения медведя обнаружили в Енисейском округе Красноярского края.

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