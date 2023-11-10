Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение в Авдеевке под Донецком, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, а командование армии «кидает солдат на смерть» и занимается вымогательством.
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