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Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты

Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение в Авдеевке под Донецком, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, а командование армии «кидает солдат на смерть» и занимается вымогательством.

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