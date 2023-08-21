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Психолог Лабковский объяснил, как общаться с токсичными родственниками

Психолог Лабковский объяснил, как общаться с токсичными родственниками

Ваше окружение — результат вашего выбора. Если ваша подруга не щадит ваших чувств, постоянно обижает вас и не считает нужным просить прощения, позволяет себе едкие и неуместные высказывания в ваш адрес  — возможно, общение с ней стоит прекратить.

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