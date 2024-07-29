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Cancer: статины снижают риск развития рака печени

Cancer: статины снижают риск развития рака печени

Ученые из Национального института исследований рака в США установили, что использование статинов (препаратов, помогающих корректировать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности в крови) коррелирует со снижением риска развития рака печени на 35%.

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