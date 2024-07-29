Cancer: статины снижают риск развития рака печени

Ученые из Национального института исследований рака в США установили, что использование статинов (препаратов, помогающих корректировать уровень холестерина липопротеидов низкой плотности в крови) коррелирует со снижением риска развития рака печени на 35%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии