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Спички - не игрушка

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Как украинские диверсанты могут спровоцировать пограничный конфликт России с НАТО

Как украинские диверсанты могут спровоцировать пограничный конфликт России с НАТО

Несмотря на все заверения президента Путина об отсутствии у него любых агрессивных экспансионистских планов на Прибалтику или Польшу, соседние с Россией и Белоруссией страны Восточной и Северной Европы откровенно готовятся к войне с нами.

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