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Закон и Порядок

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Прибалтийский гамбит

Прибалтийский гамбит

После того, как Прибалтийские страны спокойно проглотили беспрецедентный по наглости и последствиям подрыв Северных потоков, продолжение диверсий на инфраструктурных объектах в Балтийском море было неизбежным.

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