Во дворце спорта "Центральный" пройдет матч между ХК "Калуга" и ХК "Атлант"

25 февраля на ледовой арене Дворца спорта "Центральный" калужские хоккеисты проведут домашний матч. В рамках первенства ЦФО среди юниоров группы "А" ХК "Калуга" встретится с лидером турнирной таблицы - ХК "Атлант" из Мытищ.
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