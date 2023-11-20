После обращения бизнес-омбудсмена Хакасии в Министерство имущественных и земельных отношений продлен срок ознакомления с отчетом об итогах государственной кадастровой оценки

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республики Хакасия обратились руководители коммерческих организаций с просьбой о содействии в продлении срока ознакомления с отчета об итогах государственной кадастровой оценки, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2023 года.