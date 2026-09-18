В Нижнем Новгороде задержали 9 авиарейсов 18 сентября

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова 18 сентября произошли задержки девяти авиарейсов. С опозданием из Нижнего Новгорода вылетят пять бортов: в Санкт-Петербург — в 11:50, в Сочи — в 12:20, в Минеральные Воды — в 17:00, в Москву — в 22:40 и в Калининград — в 23:40.
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