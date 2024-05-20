Какое уникальное оружие ученые Гитлера разработали специально для ликвидации Сталина

По данным отечественных и зарубежных историков, опиравшихся в своих исследованиях на рассекреченные документы 40-х годов ХХ века, покушение на Иосифа Сталина, готовившееся в нацистской Германии, было одним из ключевых эпизодов масштабного совместного предприятия абвера и СД «Цепеллин».