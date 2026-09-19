В Омске мужчина пытался вступить в чат дома и лишился 4 млн рублей

Житель Омска передал мошенника 4 млн рублей, после попытки вступить в чат дома. Об этом сообщает УМВД региона.
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