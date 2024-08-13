Telegram-канал «Наемник» 12 августа 2024 г., 13:52 Дрон качало. Мелкий дождь смешивался с помехами.
Дроновод
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Telegram-канал «Наемник» 12 августа 2024 г., 13:52 Дрон качало. Мелкий дождь смешивался с помехами.
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