Тульские мошенники обманули калужского фермера

Фермер из Калужской области решил продать крупный рогатый скот в соседней Тульской, и в итоге оказался жертвой мошенниковФермер из Калужской области решил продать крупный рогатый скот в соседней Тульской, и в итоге оказался жертвой мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)