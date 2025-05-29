Политика как он...
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Политика как она есть

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Хинштейн высказался об атаке дронов ВСУ на Курск

Хинштейн высказался об атаке дронов ВСУ на Курск

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил информацию об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на областной центр.

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