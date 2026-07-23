Сводка на 23 июля: идет охват Белого Колодезя, что на Купянском направлении, есть ли уже подвижки к Стародубовке?

О ситуации в зоне военных действий по данным на утро 23 июля сообщает военкор Евгений Лисицын. Купянское направление: противник подтягивает резервы в район Соболевки и Московки, намереваясь потеснить российских военных в западной части города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии