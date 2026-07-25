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Царьград

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Генерал Романенко требует новой мобилизации

Генерал Романенко требует новой мобилизации

На Украине снова заговорили о необходимости резко усиливать мобилизацию. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко заявил, что Киеву нельзя ждать возможных решений Москвы и нужно уже сейчас ускорять и ужесточать работу с теми, кто уклоняется от призыва.

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