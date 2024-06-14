Дело "Интерпола": новое заявление Драгалин

"Антикоррупционная прокуратура (ПА) продемонстрировала, что Молдова как страна является надежным партнером в борьбе с коррупцией на высоком уровне", - заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин в связи с делом "Интерпола" в эфире программы Puterea a Patra на канале N4.
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