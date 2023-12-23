Трехдневная «Дружба народов»: в Астрахани вновь проходит межрегиональный хоккейный турнир

В нем, как всегда, принимает непосредственное участие губернатор Астраханской области. Вчера в Астрахани, в Центре зимних видов спорта, стартовал четвертый по счету межрегиональный турнир по хоккею среди любительских команд «Дружба Народов».
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