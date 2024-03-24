Заснувший за рулем водитель устроил ДТП с тремя погибшими и 13 ранеными в Югре

Смертельное ДТП произошло ранним утром 24 марта на автодороге «Сургут – Когалым» в Югре. Водитель уснул за рулем Chevrolet Niva, автомобиль вынесло на встречную полосу, там он врезался в автобус с пассажирами.
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