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Эксперт озвучил главную опасность просрочки платежей по ипотеке

Эксперт озвучил главную опасность просрочки платежей по ипотеке

Бархота утверждает, что просрочка платежей по ипотеке может привести к начислению пенейРанее в Банке России констатировали, что русские стали всё чаще допускать просрочку по ипотеке.

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