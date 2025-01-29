Санкт-Петербург заработал рекордную сумму на банковских вкладах в 2024 году

За счет этого высокий прирост продемонстрировали неналоговые доходы города Бюджет Санкт-Петербурга в прошлом году получил от размещения средств в банковские депозиты рекордную сумму — 58,5 миллиарда рублей.
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