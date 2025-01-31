Орбан: Венгрия готова наложить вето на санкции против России через полгода

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна наложит вето на продление санкций ЕС против России через полгода, если Европейская комиссия не выполнит обещания в области энергетической безопасности.
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