Энергетики «ловят» владельцев гостевых домов и выставляют новый тариф

Тем, кто сдает внаем дома и квартиры, нужно готовиться к резкому повышению платы за электроэнергию С 2023 года АО «ТНС энерго Карелия» стало отслеживать владельцев гостевых домов и переводить их на коммерческий тариф на электроэнергию.