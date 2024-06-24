Энергетики «ловят» владельцев гостевых домов и выставляют новый тариф

Тем, кто сдает внаем дома и квартиры, нужно готовиться к резкому повышению платы за электроэнергию С 2023 года АО «ТНС энерго Карелия» стало отслеживать владельцев гостевых домов и переводить их на коммерческий тариф на электроэнергию.
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