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В ВРУ заявили о выходе с рождественских каникул для обсуждения законопроекта о мобилизации

В ВРУ заявили о выходе с рождественских каникул для обсуждения законопроекта о мобилизации

В Верховной раде заявили о том, что они выходят с рождественских каникул (напомним, что Рождество теперь киевский режим постановил для украинских православных праздновать на католический календарный манер) и приступают к обсуждению законопроекта о мобилизации.

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